Calw Die altehrwürdige Schwarzwaldbahn füllt ganze Säle

Schwer einzuschätzen

Wie wird der Dokumentationsfilm über den zugewachsenen West-Abschnitt der Schwarzwaldbahn zwischen Calw und Weil der Stadt beim Publikum in der Kepler-Stadt ankommen? Das konnten die Aktiven der Bürgeraktion Unsere Schwarzwaldbahn (B.A.U.S.) gar nicht einschätzen, als sie ins Programmkino "Kulisse" eingeladen hatten. In Calw lief die 72 Minuten dauernde bildliche Impression des Wildberger Ehepaars Tetzner, das vom Landkreis Calw mit dem Film beauftragt worden war, bereits zwei Mal – beides Mal mit dem Erfolg, dass jeweils noch zahlreiche Schauwillige abgewiesen werden mussten, weil der dortige Kinosaal schon besetzt war. Auch beim Termin in Nagold war das Interesse groß.

Wie die Reaktionen im Kreis Böblingen ausfallen, da waren sich die Bahnbefürworter aber nun gar nicht sicher. Doch auch die Weiler Bürger ließen sich nicht lumpen: Sie buchten vor der Aufführung schon mehr als die Hälfte der Plätze, und eine halbe Stunde vor Beginn war bereits kein Stuhl in Wolfgang Mareczeks Kino-Kleinod im Weiler Industriegebiet mehr frei. Spontan regte der Vordermann in der Reihe der vergeblich Gekommenen an: "Zeigt den Streifen doch heute Abend gleich nochmals". Und so füllte sich der Saal zur zweiten Schicht um 21 Uhr gleich ein zweites Mal, wenn auch diesmal nur gut zur Hälfte.