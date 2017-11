Calw Diakonie in ihrer ganzen Vielfalt

Mit Wellness-Bereich des Lebens nichts zu tun

"Wir haben es hier nicht mit dem Wellness-Bereich des Lebens zu tun", ergänzt Schlanderer. Menschen, die bei der Diakonie Hilfe suchen, "haben etwas in ihrem Leben, wo sie nicht weiter kommen", so der Geschäftsführer.

Das werde von Betroffenen oft als stigmatisierend empfunden. Vor allem die Altersarmut werde zunehmend zum Problem. Oder Menschen, die obwohl sie Arbeit haben, keine Familie ernähren können.

Das Angebot der Diakonie ist niederschwellig, betonen Schlanderer und Böltz: "Jeder kann zu uns kommen." Denn Lebenskrisen müssen, etwa wenn man an Probleme in der Familie oder Ehe denkt, nicht unbedingt etwas mit Armut zu tun haben. Es werden offene Sprechstunden angeboten und Bedürftige bekommen schnell einen Termin.

Böltz, der an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg studiert hat, war nach seinem Abschluss im Mehrgenerationenhaus in Haiterbach tätig. Zuletzt war er Haus- und Bereichsleiter bei der Stiftung Jugendhilfe Aktiv in Egenhausen. Böltz, der nach Realschule und Zimmerer-Lehre über den zweiten Bildungsweg den Weg ins Studium gefunden hat, ist verheiratet und hat zwei Kinder.