Calw Der Wald ist das verbindende Element

Nordschwarzwald – der Name ist Programm. Wald ist das verbindende Element in der Region von der Kinzig bis zur Enz. Die Holz- und Möbelbranche in der Region ist ein wirtschaftliches Schwergewicht mit hohem Potenzial. Vor diesem Hintergrund brachte die WFG das Technologietransferprojekt mit Netzwerkcharakter "RegioHOLZ" als Projektträger in den RegioWIN-Wettbewerb des Landes Baden-Württemberg ein.

Die Freude über die Förderzusage ist nun groß, vor allem, weil im Laufe der Jahre erhebliche Anstrengungen mit Konzeption, Ausarbeitung und dem Förderantrag verbunden waren. "Mehr als drei Jahre ist es nun her, seit die ersten konzeptionellen Gedanken in eine Projektskizze für den RegioWIN-Wettbewerb mündeten", resümiert Holger Rothfuß von der WFG. Die wirkliche Arbeit begann jedoch erst nach Prämierung des Projekts im vergangenen Jahr. "Es war ein zeitaufwendiger Prozess, die Passgenauigkeit des landesweit einzigen rohstoffnahen Projekts mit der EU-Förderrichtlinie herzustellen", beschreibt der zuständige WFG-Projektleiter die Herausforderung.

"RegioHOLZ" fokussiert auf die Themen Technologietransfer und Innovationen in der Holz- und Möbelbranche. "Das Projekt wird sich als aktiver Kooperationspartner der regionalen holzaffinen Wirtschaft präsentieren und insbesondere auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen bei ihren Innovationsbemühungen unterstützen", erläutert Jochen Protzer, Geschäftsführer der WFG, die Intention des vom Land Baden-Württemberg geförderten Projekts. Dem Land stehen dafür Mittel aus dem Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) sowie aus dem eigenen Haushalt zur Verfügung.