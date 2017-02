Calw Der Streit könnte weitergehen

Es geht um Folgejahre

Die ursprüngliche Verfügung der Behörde lag nämlich bei 1,81 Euro pro Kubikmeter. Das hätte einer Reduzierung des Wasserpreises um 35 Prozent entsprochen. Unterm Strich waren es dann 14 Prozent. Mit der Folge, dass den Verbrauchern von der ENCW rund 800 000 Euro zurückerstattet werden mussten, was für einen Vier-Personenhaushalt bedeutete, das er für den betreffenden Zeitraum um rund 55 bis 60 Euro entlastet wurde.

Schon damals war die Frage aufgekommen, wie die Höhe des Wasserpreises in den Folgejahren zu bewerten sei. Genau das hat sich jetzt offensichtlich die Kartellbehörde ebenfalls überlegt. Es ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass der Sachverhalt schnell geklärt wird.

Mit Ruhm hat sich die Kartellbehörde des Landes Baden-Württemberg beim Wasserpreisstreit mit der ENCW wahrlich nicht bekleckert. Am Ende haben sich die beiden Parteien bei der Auseinandersetzung um die 2008 und 2009 erhobenen Entgelte auf einen Kompromiss geeinigt, bei dem die Kartellwächter mehr nachgeben mussten als ihr Kontrahent. Und sie müssen mit dem Vorwurf leben, dass sie schlampig ermittelt haben. Dass die Behörde nun der ENCW eine Auskunftsverfügung für die Jahre 2010 und folgende zugestellt hat, ist aber nur konsequent. Wenn in Calw in den Jahren 2008 und 2009 überhöhte Preise bezahlt worden sind, warum dann nicht auch später? Das soll jetzt unter die Lupe genommen werden. Die Chancen, dass die Verbraucher nochmals Geld zurückerstattet bekommen, stehen nach dem ersten Vergleich nicht schlecht.