Calw Der Spagat zwischen Kunst und Sachbeschädigung

Selten gefasst

Was in diesem Falle nett wirken mag und an zahlreichen Hausfassaden oder Mauern zu sehen ist, ist für die Eigentümer von besprühten Gebäuden oder Gegenständen vor allem eines: ärgerlich. Besonders, weil die selbst ernannten Graffiti-Künstler nur recht selten gefasst werden und sich die Gesetzeslage äußerst komplex darstellt.

In Calw sei die illegale "Verzierung" mit den bunten Sprühdosen aber kein großes Problem, meint Matthias Rehfuß, Ordnungsamtsleiter der Stadt Calw. "Graffitis sind ärgerlich", bestätigt er. "Aber sie treten hier nicht in einem problematischen Maße auf." Allerdings sei das Empfinden darüber sehr subjektiv. "Für die jeweilige Person, an deren Eigentum es aufgesprüht wurde, ist bereits ein kleines Graffiti – zurecht – ein sehr großes Problem", gibt er zu Bedenken. Ein Passant würde das wahrscheinlich anders sehen.