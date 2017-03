Calw Der Nachfragedruck aus dem Raum Stuttgart steigt

Bereits vor einem Jahr hatte die SPD-Fraktion zum selben Thema einen runden Tisch angeregt. "Das war ein erster wichtiger Schritt, aber jetzt müssen Taten folgen", forderte SPD-Kreisrat Lothar Kante. Allein in der Region Stuttgart müssten in den kommenden Jahren 100 000 Wohnungen gebaut werden, um den Bedarf zu decken – davon zwei Drittel für Normalverdiener. Und dieser Siedlungsdruck bei den Nachbarn im Osten wirke sich mittlerweile auch im Landkreis Calw aus. "Weil im östlichen Ballungsraum die Mieten steigen und steigen", so Rainer Prewo für die SPD-Fraktion, "beginnen immer mehr Menschen aus dem Osten, den Landkreis Calw zu entdecken. Das muss man als Chance sehen."

Diesem Nachfragedruck, "der mit großer Sicherheit langfristig anhalten" werde, will die SPD-Fraktion ein Angebot entgegengesetzt wissen. So soll geprüft werden, ob ein eigenes Förderprogramm im Kreis für familiengerechtes Wohnen oder für Gebiete mit besonders knappem Angebot sinnvoll erscheint. Gleichzeitig regt die SPD in ihrem Antrag die Gründung einer kreiseigenen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft an. "Wir hatten ja bis in die 80-er-Jahre eine gemeinnützige Kreisbaugenossenschaft, die danach ihre Gemeinnützigkeit abgestreift hat", erklärte Prewo.

"Es gibt Gründe, weshalb die Gemeinnützigkeit nicht mehr so populär ist", entgegnete CDU-Fraktionschef Jürgen Großmann, amtierender Aufsichtsratsvorsitzender der Calwer Kreisbau, der mit der SPD-Fraktion aber in der Situationsbeschreibung einig war: "Wir wissen, was nottut". Das Problem bei der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum sei indes die Bezahlbarkeit: "Woher kommt das Geld?"