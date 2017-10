Calw Der lange Weg in die alte Heimat

Bei gemeinsamem Kaffee schwelgte Karl Wurster in Erinnerungen an die alte Zeit mit Teagans Großvater Eberhard in Calw. Wurster erzählte, dass es keine einfache Zeit für Eberhards Familie war. Der Handel mit Pflastersteinen hatte zunehmend an Bedeutung verloren, weil Straßen immer öfter geteert statt gepflastert wurden. Auch über die Geschichte von Hermann Hesse und seine Werke wurde diskutiert. Alle Anwesenden übersetzten eifrig, damit Teagan den Gesprächen folgen konnte.

Beim Ausflug durch die Stadt schwärmte Teagan von den netten Menschen, die ihr hier begegnet seien. Calw habe sofort ihr Herz erobert und sie sei trotz hoher Erwartungen positiv überrascht worden. Insbesondere die Landschaft und die Architektur hätten es ihr angetan. Sie träume von einem Leben in Deutschland. Nicht zuletzt wegen der Lage des Landes mitten in Europa und der Möglichkeit, problemlos andere Nationen bereisen zu können – was von Australien aus nur mit großem Aufwand möglich sei.

Ihre Reise nach Calw könnte also Folgen haben. Denn vielleicht wagt Teagan nun den selben Schritt wie einst ihre Vorfahren – nur eben in die umgekehrte Richtung.