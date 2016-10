Calw "Der erste Eindruck zählt"

Ein wichtiger Job im Hintergrund

"Der erste Eindruck zählt" – nach diesem Motto beseitigte sie täglich die Spuren, die Fahrgäste regelmäßig auf Fensterscheiben, Böden und Polstern hinterlassen. "Am schlimmsten sind die Kaugummis", meinte sie beim Rückblick auf ihre Arbeit – "und im Winter der Split, der in die Fahrzeuge hereingeschleppt wird."

Jetzt ist sie in den verdienten Ruhestand getreten. Firmenchefin Gisela Volz würdigte ihren jahrzehntelangen Einsatz für den Betrieb und dankte ihr dafür, dass sie nicht nur die Fahrzeuge, sondern auch die Verwaltungsräume immer "tiptop" in Ordnung gehalten hat – ein Job im Hintergrund, der darüber entscheidet, ob sich die Kunden im Bus wohl fühlen oder nicht. Im Rahmen einer kleinen Betriebsfeier wurde Pava Vidovic verabschiedet und ihre Nachfolgerin vorgestellt, die in große Fußstapfen tritt.