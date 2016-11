Calw Der Auftritt beweist es: Einigkeit macht stark

Calw-Stammheim. Durch das Zusammenwirken von Kirchenchor, Posaunenchor und der jungen Formation "Joyful Noise" entstand zum Auftakt des Advent ein äußerst abwechslungsreiches, niveauvolles Konzert.

Große Bandbreite, vielseitige Auswahl

Der besondere Reiz lag an der großen Bandbreite und an der vielseitigen Musikauswahl sowie dem häufigen Wechsel der Musikgenres. So entstand in der voll besetzten Stammheimer Martinskirche ein stimmungsvoller musika-lischer Ablauf voll innerer Spannung.