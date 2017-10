Calw Denkmäler werden durch Rundwege verbunden

Calw hat allerdings noch sehr viel mehr bedeutende Persönlichkeiten zu bieten. Als da sind die Maler Richard Ziegler, Rudolf Schlichter und Kurt Weinhold. Ihrer soll in der Nähe des Schneckenwegle am ehemaligen Gartenhaus von Weinhold gedacht werden. Die Wandmalereien von Andrea Humpert-Faßlrinner am Großen Brühl erinnern an Joseph und Carl Friedrich von Gärtner, die zu den bedeutendsten deutschen Botanikern und Biologen zählen. Erinnert wird im Zuge des Rundwegs an Johann Georg Doertenbach, nach dem die Gewerbliche Schule in Calw benannt ist. Er war Politiker, Bankier und erfolgreicher Unternehmer.

Stopper nannte weitere Gedenksteine und Denkmäler, die fast vergessen sind und somit ihren eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen.

Dem Abhilfe zu schaffen, dazu will C.A.L.W. mit dem Rundweg beitragen. Denn Gedenksteine existieren noch von dem Arzt, Naturwissenschaftler und Historiker Emil Schüz, dem Politiker und Ökonomierat Eugen Horlacher oder dem von 1805 bis 1813 amtierenden Calwer Bürgermeister Johann Gottfried Korn, um nur einige Beispiele zu nennen.