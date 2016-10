Calw Den Blick auf den unbekannten Hermann Hesse gerichtet

Beim Gedicht "Madonna" fragende Blicke im Publikum

Als Gruber dann den Titel des Textes "Madonna" nannte, führte das zu fragenden ­Blicken im Publikum. Keiner der Zuhörer kannte das Gedicht und schon lernte man etwas Neues über den Autor. "Den Text verfasste er, als er noch als Buchhändlerlehrling in Tübingen tätig war", erklärte Gruber. Im Gedicht versetzte sich der sehr junge Hesse in die Rolle eines alten Mannes, dessen Mutter und große Liebe gestorben sind.

Besonders erstaunlich sei, dass ein Lehrling in so jungen Jahren in der Lage war, solch abgeklärte Texte zu schreiben, meinte Gruber. Dieses Talent kam auch im nächsten Werk, dass die Referentin vorstellte, zur Geltung. Es handelt sich um eine detaillierte Beschreibung seiner damaligen Wohnsituation in Tübingen, in der sich der spätere Literaturnobelpreisträger als Bildungsbürger inszeniert und sein Zimmer genauestens beschreibt.

Der Abend beleuchtete einige Facetten von Hesses Schreib- und Denkart. Die Texte schnitten außerdem Themen wie die Auswirkungen des frühen Massentourismus, verbunden mit Zivilisations- und Gesellschaftskritik an.

Zur Sprache kamen sein Blick auf die beiden Weltkriege und seine Position zur damaligen deutschen Politik.

Über ironische und satirische Texte oft geschmunzelt

Ernste und melancholische Textpassagen regten die Zuhörer zum Nachdenken an, stilistisch hochwertige Sätze, die bei den Werken des Calwer Schriftstellers ganz und gar nicht ungewöhnlich sind, brachten sie trotzdem immer wieder zum Staunen.

Auf heitere, ironische und satirische Texte reagierten die Zuhörer oft mit einem Schmunzeln.