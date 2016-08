Calw Demenzerkrankungen nehmen rasant zu

Calw-Wimberg. Sie pflegt eine wertschätzende Führungs- sowie Zusammenarbeitskultur und ist in Sachen Pflege stets am Puls der Zeit: Die gelernte Krankenschwester und heutige Hausdirektorin Monika Volaric der Pflegeeinrichtung der Evangelischen Heimstiftung "Haus auf dem Wimberg" hält in Sachen Demenz und Pflege gesellschaftliche Veränderungen für dringend notwendig.