Calw Das THW-Gebäude ist Geschichte

Auf letzteren hat die vom größten Calwer Verein eingesetzte Projektgruppe, die diesen lang gehegten Wunsch voranbringen sollte, bei den vorbereitenden Arbeiten besonderen Wert gelegt. Hier soll sich nämlich der TSV, der aus insgesamt 16 Abteilungen besteht, von denen die meisten ein recht selbstständiges Leben führen, zusammenfinden. Oder, wie es Geschäftsführer Benjamin Knoll einmal ausgedrückt hat: "Der TSV soll hier baulich erfahrbar werden."

Der erste Schritt un diese Ruchtung ist mit den Abbrucharbeiten getan worden. Noch in diesem Spätsommer soll mit dem Beginn der Bauarbeiten der nächste erfolgen. Und schon im Spätsommer 2017 soll das TSV-Sportzentrum, wie dann der Namen heißen wird, bezugsfertig sein. Nachdem der TSV bei der Suche nach geeigneten Örtlichkeiten im Jahr 2013 von einem Mitglied auf das Grundstück beim alten Bahnhof aufmerksam gemacht worden war, überließen die Verantwortlichen nichts mehr dem Zufall.

Mitglieder stehen hinter Projekt

Es folgten: Markt- & Potenzialanalyse (September bis Dezember 2013), Betriebskonzeptions-Workshop (Juni 2014), Wirtschaftlichkeits-Workshop (Oktober 2014), Machbarkeitsstudie (Februar bis Mai 2015), Entscheidung im Gemeinderat (29. Oktober 2015), öffentliche Informationsveranstaltung (12. November 2015), außerordentliche Mitgliederversammlung (4. Dezember 2015), Einreichung Baugesuch (31. März 2016). Wobei anzumerken ist, dass sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung 99,23 Prozent der anwesenden Mitglieder und damit eine überwältigende Mehrheit für den Bau des Zukunftsprojektes aus gesprochen haben. Für die Verantwortlichen war das Ergebnis sowohl eine Bestätigung der bisherigen Arbeit als auch ein deutliches Signal für die Erwartungshaltung der eigenen Mitglieder in die nächsten Woche und Monaten, wenn bis zum Spatenstich im Spätsommer 2016 die Detailplanung auf der Agenda steht.

Mittlerweile ist auch die Finanzierung weitgehend in trockenen Tüchern. Von Kosten in Höhe von 2,7 Millionen Euro netto geht der Verein aus. Am Ende dürfte aber wohl eine drei vor dem Komma stehen.