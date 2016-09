Calw "Das sind Qualitäts-Freaks"

Calw-Oberriedt. Abertausende kamen, um zu schauen, "wo es denn herkommt." Wie die Familie Aicheler, die aus Gärtringen angereist war, um einmal mit eigenen Augen nachzuvollziehen, wo die daheim im Gäu so geliebten Backwaren aus dem Nordschwarzwald ihren Ursprung haben. "Wir sind totale Fans von Raisch, seit es deren Laden im benachbarten Aidlingen gibt." Das gemeinsame Frühstück dort sei schon so etwas wie ein Ritual für die vierköpfige Familie.

Da konnte der Dauerregen nichts dran ändern. Echte Volksfest-, ja sogar Oktoberfest-Atmosphäre herrschte rund um die für Besucherrundgänge hergerichtete Backstube, die aufgebauten Festzelte und die kleine Leistungsschau der regionalen Zulieferer der Bäckerei Raisch. Was allenthalben schon fast atemloses Staunen verursachte: Die schieren Dimensionen, in denen mittlerweile der Betrieb mit seinen 18 Verkaufsniederlassungen und 260 Mitarbeitern am Standort Oberriedt produziert.

Gewerbeverein bringt Enten mit