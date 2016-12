Calw "Das Licht Buddhas" in Hamburg

In diesem Jahr wurde ein Rekordergebnis mit nahezu 12 000 Besuchern verzeichnet. Grund war das 30-jährige Bestehen des Markts der Völker. Der Künstler aus Calw war zum 26. Mal dabei.

Wie Gomes nach seiner Rückkehr berichtet, sei diese Ausstellung eine Art Multikulti-Treffpunkt. Für Besucher biete sich eine großartige Gelegenheit, Künstler und Kunsthandwerker und deren Werke vereint unter einem Dach betrachten zu können.

Die Werke von Gomes sind geprägt von den Themen Frieden, Freiheit, Harmonie und Menschenrechte. Dies versucht er schon seit vielen Jahren durch seine Kunstwerke und seine Musik auszu­drücken.

Die Besucher können bei seinen Präsentationen Gefühle von Frieden und Harmonie empfinden. Sie suchen das Gespräch mit ihm, setzen sich mit seinen Gedanken auseinander, möchten etwas von seinem tiefen, aber einfachen Denken, von seiner Ansicht über das Leben und die Menschheit erfahren...

Stadt Calw und Hesse bekommen ihren Platz

In den vielen Jahren seiner Anwesenheit beim "Markt der Völker" sei das so gewesen. Auch in diesem Jahr habe es viele Begegnungen mit ausländischen Künstlern, Händlern und Besuchern. gegeben. Sie schauen zu, wie Gomes ein Kunstwerk entstehen lässt. Obwohl der Künstler sein Heimatland Sri Lanka repräsentierte, räumte er an seinem Stand einen Platz für Hermann Hesse und seine Stadt Calw ein – die Hermann Hesse-Ecke". So konnten die Besucher einen Blick auf Jayanthas Gomes’ Kunst zu Hermann Hesse werfen.

Gomes freut sich jedes Jahr schon lange im Voraus auf diese Veranstaltung. Seine Fans wissen, dass er neue Kreationen wie Bilder, Karten und Kunstkalender mit bringt.

Darüber hinaus wurde Gomes vom Verein Kunst und Kultur der Völker Hamburg eingeladen, bei einem ähnlichen Ausstellungsprojekt im Schifffahrtsmuseum in Flensburg teilzunehmen