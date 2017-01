Calw Das "LGlüG" ist schwer umzusetzen

In Calw gibt es derzeit elf Standorte. An einem unterhalten zwei Betreiber zusammen sechs Stätten. Was laut LGlüg also nicht mehr möglich sein darf. Aus den 16 Hallen in Calw könnten sechs werden. Das hat aber, wie Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß auf Anfrage unserer Zeitung erläuterte, zunächst nur in der Theorie Gültigkeit. Die Rechtslage, das wissen Rehfuß und der im Ordnungsamt für diesen Bereich zuständige Michael Zürn, "wird wohl noch für einige Zeit nicht abschließend geklärt sein."

Neben den Klagen von Spielhallenbetreibern beim Bundesverfassungsgericht sind nach ihrer Kenntnis auch Klagen beim Europäischen Gerichtshof anhängig. Dazu kommt, dass Härtefälle (Paragraf 51 Absatz 5 LGlüG) zu zeitlich begrenzten Abweichungen von dieser Regelung führen können. Rehfuß und Zürn gehen davon aus, dass all das Verzögerungen von bis vier Jahren mit sich bringen wird.

Der Ordnungsamtsleiter machte im Gespräch mit unserer Zeitung deutlich, dass er das derzeit in Kraft befindliche Gesetz nicht für optimal hält. Ihm wäre eine klare Regelung lieber gewesen. Mit den Calwer Spielhallenbetreibern, die sich aus seiner Sicht verständlicherweise Sorgen um ihre Existenz machen, ist seine Behörde natürlich ständig im Gespräch. Wobei, so betont Rehfuß, es mit diesen noch nie ernsthafte Probleme geben hat. Sie würden sich an die für sie geltenden Auflagen halten.

Rund 1,25 Millionen Euro

Die Frage, ob aktuell Anfragen hinsichtlich weiterer Spielhallen eingegangen sind, wollte der Ordnungsamtsleiter nicht konkret beantworten. Dafür verwies er darauf, dass die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer öffentlich einsehbar sind. Die Stadt Calw nimmt hier derzeit jährlich rund 1,25 Millionen Euro ein.

Ob es zu einem Rückgang kommt, wenn das Landesglücksspielgesetz richtig greift und wie hoch dieser gegebenenfalls ausfällt, das hänge von diversen Komponenten ab, so Michael Zürn. Zum Beispiel, wie stark der Verlagerungseffekt ist und inwieweit es zu Verschiebungen in den Gaststättenbereich kommt.

Die Absicht hinter dem Landesglücksspielgesetz ist löblich: Der Jugendschutz soll verstärkt, die Automaten-Spielsucht eingedämmt werden. Wenn das so einfach umzusetzen wäre, dann gäbe es in Calw statt der bisher 16 Hallen nur noch sechs. Nur was der Gesetzgeber den ausführenden Organen da an die Hand gegeben hat, ist nicht dazu angetan, dass dieses Ziel schnell erreicht werden kann. Das gilt schon seit der ersten Änderung des Gesetzes im Jahr 2011. Und daran hat sich vor Ablauf des nächsten Übergangszeitraums zum 30. Juni 2017 nichts geändert. Weiterhin sind Klagen von Betreibern zu bearbeiten. Es wird Übergangs- und Härtefallregelungen geben. Kein Wunder, dass der Calwer Ordnungsamtsleiter Matthias Rehfuß das Gesetz als nicht optimal bezeichnet. Er kann nur alles abarbeiten und hoffen, dass er wirklich in vier Jahren fertig ist.