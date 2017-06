Calw Das Leben sinnvoll nutzen

Die Zeit rast immer schneller dahin – so empfindet man es, je älter man wird. Was kann gegen dieses Gefühl getan werden? Wie gelingt es, die Lebenszeit sinnvoll zu nutzen oder auch mit scheinbar vergeudeten Jahren Frieden zu schließen? Und wie kann ein gelassener Umgang mit der Zeit aussehen – vor allem dann, wenn die Zeit begrenzt oder im Überfluss vorhanden ist?

Spannende Antworten

Auf Fragen wie diese geben die beiden Autoren spannende und unterhaltsame Antworten. Mit vielen lebensnahen Beispielen zeigen sie, wie ein kreativer und bewusster Umgang mit der Zeit aussehen kann und wie man, ob Alt oder Jung, mehr Lebensfreude gewinnt: Öfter mal was Neues; in der Ruhe liegt die Kraft; einfach mal loslassen; Blick zurück ohne Zorn; Zeit als Geschenk. Alles hat seine Zeit – man hat es selbst in der Hand.