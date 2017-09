Calw Das Konzert

Calw-Hirsau. Konzerte mit Werken Johann Sebastian Bachs erfreuen sich beim Konzertpublikum nach wie vor größter Beliebtheit und gehören, wie etwa die Reihe mit seinen Goldberg-Variationen belegt, auch zum festen Bestandteil der Konzertreihe Sankt Aurelius in Hirsau. Nur wenige der Konzertbesucher werden sich jedoch vermutlich fragen, woher der thüringisch-sächsische Großmeister seine Anregungen und Ideen genommen hat und in welche Fußstapfen er mit seinen zahllosen, noch heute populären Werken getreten ist.

Nadja Zwiener, weltberühmte Solo-Geigerin, Konzertmeisterin zahlreicher berühmter Alte-Musik-Formationen und seit einem Jahr auch Konzertmeisterin der neu formierten Gaechinger Cantorey in Stuttgart, wird im nächsten Konzert der Konzertreihe Sankt Aurelius am Sonntag, 1. Oktober, in der Aureliuskirche dieser Frage für ihr Instrument nachgehen. Dazu wird die vielseitige Künstlerin Sonaten und Partiten von musikalischen Ahnen, sprich Vorgängern und frühen Zeitgenossen, Johann Sebastian Bachs vorstellen und dabei aufzeigen, wie diese Werke jene des späteren Thomaskantors beeinflusst haben.

Neben Stücken von heute in Vergessenheit geratenen Komponisten wird Nadja Zwiener auch ein Präludium von Bachs berühmtem italienischen Kollegen Arcangelo Corelli zur Aufführung bringen. Als weiteres bekanntes Werk wird sie Ignaz Franz von Bibers (1644–1704) Passacaglia aus den Rosenkranz-Sonaten vorstellen, mit denen der Komponist einen bis heute höchst anspruchsvollen, ja revolutionären Zyklus geschaffen hat. So soll das Konzert am ersten Oktober-Sonntag den Beweis erbringen, dass auch schon vor Johann Sebastian Bach aufregende und hoch artifizielle Violinmusik komponiert wurde, und das an heute eher der Provinz zuzurechnenden Orten.