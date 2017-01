Calw Das Jahr klangvoll eingeläutet

Mit seiner eigenen Krankheitsgeschichte gab Diakon Bertram Bolz von der katholischen Kirchengemeinde Oberhoffs Ausführungen ein Gesicht. Nach dem ersten "beklemmenden Gefühl in der Brust" 1998, das zwar immer wieder kam, von ihm aber beiseite geschoben wurde, führten in vier Jahre später Brustschmerzen und Kurzatmigkeit zu einem Arzt. Die Diagnose: Einen stillen Infarkt hatte er bereits erlitten. Eine Bypass-Operation war unvermeidlich. "In den 18 Tagen zwischen der Diagnose und der Operation gingen mir viele Fragen, Sorgen und Ängste durch den Kopf", so Bolz. Heute betrachte er die Krankheit als Geschenk, das ihn verändert habe.

Barockes Werk

Den Gottesdienst begleiteten die Musiker der Kammersinfonie Calw unter Leitung von Martin Hagner mit "Gavotte", "Air" und "Gigue" aus der Orchestersuite in D-Dur von Johann Sebastian Bach. Für das Nachspiel hatten die Musiker die festliche "Feuerwerksmusik" von Händel einstudiert. Das barocke Werk in sechs Sätzen brachte Bläser, Streicher und Schlagwerker der Kammersinfonie gleichermaßen zum Einsatz.

Das Orchester überzeugte in den spielerisch leichten Melodien und meisterte souverän die festlich klanggewaltigen Passagen. Im Anschluss an den Gottesdienst waren die Besucher eingeladen, im hinteren Teil der Stadtkirche unter der Orgelempore mit einem Glas Sekt auf das neue Jahr anzustoßen.