Calw "Das ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung"

Viele Ehrenamtliche

"Wir haben es geschafft, sehr viele Ehrenamtliche zu motivieren", sagt er. Zudem wurde der "Zack-Frühstückstreff" unter seiner Leitung weiter ausgebaut und das Angebot für Trauernde stark vergrößert. "Die Trauerarbeit ist ein Schwerpunkt, der inzwischen auch von außen wahrgenommen wird", meint der Diakon. Etwas erheiternder war in seiner Amtszeit das Aufbauen der Bürgerinitiative "Heumaden aktiv" gemeinsam mit Martin von Kéhler. "Ich habe überhaupt keine Sorgen, dass das ohne mich nicht klappt", betont Kanzleiter. "Es ist toll zu sehen, wie so ein Samenkorn, dass man ausgestreut hat, wächst."

Ein wenig Wehmut mischt sich aber doch in die Vorfreude auf die neue Stelle in Stuttgart. Schließlich hat Kanzleiter in seiner Zeit in Calw auch einige Projekte ins Leben gerufen, die er nun nicht mehr weiterverfolgen kann, wie beispielsweise die Vesperkirche, die im März erstmals stattfinden soll. "Ein bisschen traurig bin ich schon, dass ich da nicht mitmischen kann", gibt er zu. "Die Vesperkirche ist so ein Baby, das man begleitet." Generell überwiege momentan noch die Trauer um die bald ehemalige Arbeitsstelle.

Noch kein Nachfolger

"Es haben sich hier tolle Beziehungen entwickelt und es war eine sehr schöne Zeit", sagt der Diakon. Etwas Schönes habe der Abschied aber auch an sich: "Man redet darüber, bekommt Rückmeldung und Anerkennung", so Kanzleiter. "Das ist das Besondere am Abschied und das tut auch gut".

Die neue Arbeit in Stuttgart sei mit der in Calw kaum vergleichbar, meint er. Beratend tätig sein wird er ab Februar nicht mehr. "Ich bin sehr gespannt wie es wird, nicht mehr in direkten Kontakt mit den Leuten zu stehen", meint er. "Aber es ist auch eine Erleichterung, weil man die Probleme von notleidenden Menschen teilweise mit Nachhause nimmt."

Einen Nachfolger für Kanzleiter hat die diakonische Bezirksstelle in Calw bisher noch nicht gefunden. Zwei Ausschreibungsdurchgänge seien bisher erfolglos geblieben, berichtet der scheidende Dienststellenleiter.

Das sei zwar für die anderen Angestellten mit Mehrarbeit und einigem Organisationsaufwand verbunden, Kanzleiter sieht aber auch einen positiven Aspekt darin: "Wenn die Stelle eine Weile unbesetzt ist, freut man sich mehr auf den Nachfolger", schmunzelt er. Sein Fazit über die Arbeit in Calw fällt durchweg positiv aus: "Die diakonische Arbeit hat sich zur Kernzelle für die Gemeinschaft entwickelt und bildet das Fundament für die soziale Arbeit", resümiert er. Er sei froh, dass es sowohl in Calw mit den Projekten, als auch für ihn beruflich weitergehe. "Das ist nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung."

Bei einem Gottesdienst am Sonntag, 15. Januar im Haus der Kirche wird Kanzleiter verabschiedet. Beginn ist um 10 Uhr.