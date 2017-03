Calw Das Herz eines Menschen wird nicht dement

Auch Karin Watzal, ebenfalls Expertin in Sachen Humor und Pflege aus Mühlacker, stellt sich ganz hinter das klassische Requisit des Spaßmachers. "Ich empfinde die rote Nase wie einen Schlüssel, der einen inneren, verborgenen Raum im Patienten öffnen kann."

So viel zum Thema rote Nasen – aber natürlich geht es bei der Podiumsdiskussion in der Sparkasse Calw um mehr. "Das kann ja heiter werden", heißt das neueste Projekt der Stiftung Sparkasse Pforzheim Calw. Erst im Februar hatte die Stiftung bekanntgegeben, dass sie Clowns für die Alten- und Demenzpflege ausbilden will – und um Bewerber gebeten. Der Erfolg sei überwältigend, schwärmte Bankdirektor Stephan Scholl. Mehr als 50 Clowns-Anwärter hätten sich beworben. Jetzt kann die Ausbildung beginnen, die immerhin alles in allem ein Jahr dauern soll.

Der Saal ist proppevoll, das Interesse groß. Das Thema Humor ist bekanntlich ein weites Feld, und das Thema Alter, Demenz und Pflege geht jeden etwas an – wer, der über 50 ist, muss sich heute nicht um seine alten bis uralten Eltern kümmern?