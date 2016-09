Calw Vertrauensverhältnis "schäbig ausgenutzt"

Tochter informiert

Als die Geschädigte am Ostermontag zu einem Geburtstag eingeladen war und sich zurecht machen wollte, bemerkte sie das Fehlen der Gegenstände. Die Tochter, die sie sofort informiert hatte, wurde stutzig, und bezog die gelernte Altenpflegerin in den Kreis der Verdächtigen ein. Ein Telefongespräch, das sie ohne Angabe eines Namens mit ihr führte, sorgte schließlich für Klarheit. Und das brachte den Fall zur Anklage. In ihrem Schlussplädoyer hob die Staatsanwältin hervor, dass das Vertrauensverhältnis der Geschädigten "schäbig ausgenutzt" wurde, und beantragte eine Freiheitsstrafe.

Die dreifache Mutter entschuldigte sich in ihrem Schlusswort unter Tränen für ihre Tat. Die Richterin verhängte eine achtmonatige Freiheitsstrafe, die, zur Bewährung ausgesetzt werden konnte. Zusätzlich muss die Angeklagte 50 Euro monatlich an die Geschädigte zahlen, bis zumindest die finanzielle Wiedergutmachung abgeschlossen ist.