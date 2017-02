Calw Damit Tragödie sich nicht wiederholt

K reis Calw. Die rund 50 Bauwagen im Kreis sollen allesamt kostenlos mit Kohlenmonoxid-Meldern ausgestattet werden, damit solche Tragödien sich nicht wiederholen.

Landrat Helmut Riegger, der Holzbronner Ortsvorsteher Patrick Sekinger und der Calwer Oberbürgermeister Ralf Eggert übergaben symbolisch den ersten Melder an eine Gruppe Jugendlicher, die einen Bauwagen in Holzbronn, unterhalb der dortigen Tennisanlagen betreiben. Riegger zeigte sich ganz begeistert von dem Bauwagen, an den die jungen Leute eine Art Hütte angebaut haben. "Wir sind so sieben Leute, die immer da sind und insgesamt 30 Mitglieder", erzählte Axel Philippin, der den Kohlenmonoxid-Melder entgegennahm. "Jeder der Interesse hat, ist herzlich willkommen."

Obwohl die jungen Betreiber dieses Bauwagens nicht Mitglieder im Dachverband "Bauwagenfreunde Kreis Calw" sind, kam auch der Vorsitzende des Vereins Thomas Baitinger zur Übergabe. "Der Bauwagen ist sowas wie das Jugendhaus im ländlichen Raum", sagte er. "Auch für junge Leute, die zum Beispiel wegziehen wegen der Ausbildung, ist der Bauwagen eine Art Anker."