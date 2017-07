Calw ... da ist Freiheit

Aber auch Luther war nicht zimperlich in seiner Sprache. Im Gegenzug zu seiner angedrohten Exkommunikation bestritt er die Autorität des Papstes, stellte ihr die alleinige Autorität der Heiligen Schrift gegenüber, warf dem Papst Irrlehren vor und bezeichnete ihn als Antichrist. Was darauf folgte und wie die Geschichte weiterging, ist hinlänglich bekannt.

500 Jahre sind vergangen seit dem sogenannten Thesenanschlag in Wittenberg mit seinen weitreichenden Folgen. Ist das ein Grund zum Feiern? Ist der "geteilte Leib des Herrn", wie man die Konfessionen auch bezeichnet, nicht eher ein Grund zur Klage und zur Umkehr? Diese Frage haben Katholiken und Protestanten auf allen Ebenen im Blick auf das Jubiläumsjahr 2017 ausgiebig diskutiert.

Das Ergebnis war: lasst uns dieses Jubiläum als Christusfest feiern. Lasst uns die Gemeinsamkeit betonen, ohne die Unterschiede zwischen den Konfessionen zu verwischen. Lasst uns in dem Bewusstsein zusammenkommen, dass die Kirche (und damit alle Konfessionen) stets der Reform, der Rückbesinnung auf den Kern ihrer Botschaft, nämlich auf Jesus Christus selbst, bedürfen. Und dass sie Antworten suchen müssen auf die Frage, wie wir heute unter den Bedingungen unserer Zeit glaubhaft als Christen in einer Welt leben können, die zunehmend meint, ohne Gott auskommen zu können.

Lasst uns neu aufeinander zugehen, uns gegenseitig einladen – hoffentlich bald auch gemeinsam an den Tisch des Herrn.

Morgen feiern wir in der Calwer Stadtkirche ein Kirchenbezirksreformationsfest! Wir tun es bewusst in ökumenischem Geist – das heißt auch unter Mitwirkung der katholischen Christen. Das ist gut so Wir laden alle herzlich dazu ein, darüber nachzudenken, wie die Freiheit, die Christus uns schenkt, Raum gewinnt und uns zum Dienst auch aneinander beruft und befähigt.

Sie sind herzlich willkommen! Erich Hartmann ist Dekan des Kirchenbezirks Calw