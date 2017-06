Calw Clemens Alex leitet Sportzentrum

Wenngleich Alex nicht aus Calw kommt, ist er dennoch fast so etwas wie ein echtes Eigengewächs. In Eisleben geboren, landete Alex nach seinem Sportstudium über die Station Reutlingen 2003 in Calw, als er die Leitung der Kindersportschule (KiSS) – damals noch keine Vollzeitstelle – übernahm.

Mit Alex wuchs die KiSS von damals 120 Kindern auf heute 280 und damit auch sein Aufgabenbereich.

2004 initiierte Axel die Gründung der Abteilung Floorball, in der heute mehr als 80 Mitglieder, darunter viele Kinder und Jugendliche, eine Heimat beim TSV gefunden haben und die auch sportlich sehr erfolgreich ist. Das Aktiven-Team spielt in der dritthöchsten Spielklasse, die U17-Mannschaft wurde in diesem Jahr süddeutscher Meister und das Herren-Kleinfeld-Team errang 2015 sogar die deutsche Vizemeisterschaft.

"Nach 14 Jahren im selben Aufgabengebiet war es nun an der Zeit für einen Wechsel", erläutert der 41-jährige, dem die Arbeit mit Kindern nach wie vor viel Spaß macht. Losgelöst vom TSV-Sportzentrum hatte er sich dennoch Gedanken über seine Zukunft gemacht. "Irgendwann ist der Altersunterschied zwischen Kindern und Sportlehrer zu groß. Diesen Moment wollte ich auf keinen Fall verpassen. Dass ich nun die Chance bekomme, mehr Verantwortung zu übernehmen und innerhalb des TSV Calw mein Aufgabengebiet zu erweitern, passt natürlich wunderbar zusammen", so Alex weiter.

Der neue Leiter des TSV-Sportzentrums hat sich klare Ziele gesteckt: "Ich möchte den hohen Qualitätsanspruch, den die Kindersportschule hat, auch auf das TSV-Sportzentrum übertragen."

Persönliche Note soll sich wieder finden

Zudem soll die persönliche Note, die den TSV Calw ausmacht, sich auch im TSV Sportzentrum, das für die Zukunftsfähigkeit des Vereins von größter Bedeutung ist, wiederfinden. Als Ansprechpartner rund um alle Fragen zum Sportzentrum steht Alex ab sofort zur Verfügung – telefonisch über die TSV-Geschäftsstelle, Telefon 07051/13 1 90, oder per E-Mail an alex@tsvcalw.de.

Zudem lohnt sich ein Blick in den Web-Auftritt des TSV Sportzentrum unter www.tsvsportzentrum.de, denn neben vielen Informationen zum Projekt gibt es unter der Rubrik News immer aktuelle Bilder vom Baufortschritt.