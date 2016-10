Calw City Center wechselt Besitzer

Es gibt Bewegung um das City Center Calw (CCC): Ein Sprecher der niederländischen Ten Brinke-Gruppe bestätigt den Verkauf an das in Heidelberg ansässige Unternehmen Aeris Capital Real Estate Advisory GmbH. Dahinter steckt laut Medieninformationen die in schweizerischen Pfäffikon ansässige Aeris Capital AG, das sogenannte "Family Office" des im vergangenem Jahr verstorbenen SAP-Gründers Klaus Tschira.