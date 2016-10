Calw City Center hat neuen Eigentümer

Erste geplante Maßnahme demnach: Bereinigung des gesamten Komplexes "von allen bestehenden Beschriftungen, Plakaten, Bannern und der damit einhergehenden farblichen Zerklüftung der Fassade durch die aktuelle grau-graue Farbgebung". Da das Gebäude in Ost-West-Ausrichtung in einem Tal gebaut worden sei, läge zudem die nördliche Hauptfassade ständig im Schatten. Nach Auffassung der Planer benötige das Gebäude daher neue starke, beleuchtete Akzente, ohne dabei gleichwohl die vorhandene Architektur zu zerstören (siehe Foto).

Ziel sei es, mit dem neuen Gestaltungskonzept eine "positive Eigenständigkeit des Gebäudes an sich" herauszuarbeiten. Die Wahrnehmung solle "freundlich, hell und einladend" sein. Das wolle man mit "klaren Strukturen und ganz gezielten Werbehinweise auf das Center und die Firmen im Center" erreichen. Wobei das Gebäude nicht überfrachtet werden und damit "billig" erscheinen dürfe. Der halbrunde Raum neben der Einfahrt zum oberen Parkdeck spiele dabei in der Wahrnehmung des Gebäudes bei einer Zufahrt etwa mit dem Auto von Osten her eine zentrale Rolle. Dieser Raum solle auf jeden Fall künftig deutlich sichtbar beleuchtet sein.

Dunkle Glasfassade

Auch die dunkle Glasfassade im Norden (über dem Eingang) böte sich aus Sicht der Planer als zusätzlich beleuchtete Werbefläche für die Geschäfte an. In ihrer online einsehbaren Sitzungsvorlage empfiehlt die Calwer Bauverwaltung dem Bau- und Umweltausschuss sowie dem Gemeinderat die Genehmigung eines auf der Grundlage dieser Planungen einzureichenden Baugesuches, da sich die neue Außenwerbekonzeption "größtenteils an die Regelungen des Bebauungsplanes" halte.

Das City Center Calw wurde im April 2014 eröffnet. Bauträger war damals die niederländische Firma Ten Brinke, die zwar auf die Errichtung solcher Gewerbe-Immobilien spezialisiert ist, nicht aber auf deren Betrieb. Daher suchte Ten Brinke von Anfang an nach einem Käufer und langfristigen Betreiber. Ursprünglich war ein Verkauf schon für Ende 2014 an einen Münchener Immobilien-Riesen angekündigt worden, der dann aber wohl doch nicht zustande kam. Von Beginn an kämpfte das Einkaufszentrum mit geringen Besucherzahlen, die Situation änderte sich erst zum Ende vergangenen Jahres, als vorübergehend eine örtliche Werbeagentur sich im damaligen Weihnachtsgeschäft um die Promotion des CCC kümmerte.

In der Folge kam dann wohl auch der jetzt vermeldete Verkauf an die Aeris Capital Real Estate zustande. Laut Informationen aus dem Calwer Gemeinderat tritt die Aeris Capital Real Estate Advisory auch als aktueller Bauherr für den jetzt geplanten Umbau der Aussenfassade auf.