Calw Christophorus-Kantorei tritt in der Stadtkirche auf

Zahlreiche Preise

Die Christophorus-Kantorei ist mehrfache Preisträgerin bei renommierten nationalen und internationalen Chorwettbewerben, so beim Europäischen Musikfestival für die Jugend in Neerpelt/Belgien, beim Internationalen Musikfestival in Cantonigròs/Spanien 2005, beim International Musical Eisteddfod in Llangollen/Wales, beim Internationalen Kammerchorwettbewerb in Marktoberdorf und beim Festival Mundus Cantat in Sopot/Polen. 2010 gewann der Chor den ersten Preis beim Deutschen Chorwettbewerb in Dortmund, im Jahr davor den Kulturpreis Baden-Württemberg, wobei die Jury "die besondere Breite und Ausstrahlung sowie die beachtliche künstlerische Leistung" hervorhob. Jüngster Erfolg des Chores ist der Grand Prix beim Internationalen Jugendmusikfestival in Bratislava 2015.

Regelmäßig stehen CD-Produktionen auf dem Programm, zuletzt 2012 eine Jubiläumsedition mit geistlicher, weltlicher und weihnachtlicher Musik. Zudem wurde die Christophorus-Kantorei durch Rundfunk- und Fernsehaufnahmen bekannt.

Weitere Informationen: Karten sind an der Abendkasse ab 18.15 Uhr erhältlich.