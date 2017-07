Calw Christina Stürmer: "Musik zu machen macht mich glücklich"

2003 haben Sie bei der österreichischen Castingshow Starmania den zweiten Platz belegt. Haben Sie mit der Musik Ihren Traumberuf gefunden?

Musik zu machen macht mich glücklich. Ich habe eine Ausbildung zur Buchhändlerin gemacht und war gleichzeitig in einer Coverband, in der wir englischsprachige Songs gespielt haben. Das war ein toller Ausgleich zum Buchhandlungsjob. Aber Musikerin war nie mein Traumberuf. Ich dachte, das sei utopisch. Eigentlich wollte ich Kinderpädagogin werden und dafür mein Abitur nachholen. Aber dann kam das Casting. Falls das mit der Musik eines Tages jedoch nicht mehr klappen sollte, dann würde ich sicher in einem Kindergarten als Erzieherin zu finden sein.

Als gelernte Buchhändlerin kennen Sie vermutlich Hermann Hesse. Haben Sie etwas von ihm gelesen?