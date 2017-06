Calw Christen teilen ihre Speisen

Kein Wunder also, dass sich daraus ein kleines kulinarisches Europafest entwickelt hat. Neben Würstchen und Kartoffelsalat hielt die Speisekarte kroatische, italienische und polnische Spezialitäten bereit. Ob Bigos, Cevapcici oder Rigatoni, um nur einige Beispiele zu nennen, all das fand guten Absatz. In der Kirche selbst lockte ein Kuchenbüfett.

Letztes Abendmahl

Ähnlich dem "letzten Abendmahl" an Gründonnerstag, auf das das katholische Hochfest Fronleichnam zurückgeht, teilten die Christen aus den unterschiedlichen Gemeinden ihre Speisen. Aber nicht nur das kulinarische Angebot, auch die Atmosphäre des generationsübergreifenden Miteinanders ist alljährlich ein Anziehungspunkt für zahlreiche Besucher. Unter den Bäumen und Zelten zwischen Kirche und Pfadfinderhaus suchten sie sich bei herrlichem Frühsommerwetter zur Mittagszeit einen Platz. Gerne nutzten auch die Musiker der Stadtkapelle, die die Prozession musikalisch begleitet hatten, die Möglichkeit, sich zu stärken.