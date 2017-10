Calw Chöre treten auf

Calw. Tradition hat sie bereits seit vielen Jahren, die Matinee der Mädchenchöre aus der Chorvereinigung Liederkranz Concordia Calw. So möchten die Mitwirkenden und Verantwortlichen auch dieses Jahr zur Matinee am Sonntag, 22. Oktober, ab 11.15 Uhr in das Forum des Hermann Hesse-Gymnasiums einladen. Die jungen Sängerinnen werden aktuell in drei altersorientierten Chorgruppen geführt.