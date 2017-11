Calw Chance zur eigenen Gestaltung

Jedes einzelne Wort interpretieren

Philosophisch tastete sich der Übersetzer Öser an die Frage heran: "Gibt es absolute Treue zum Original oder gibt es absolute Freiheit gegenüber dem Original?" Um zu antworten mit einem variablen "auch hier unterscheidet man von Fall zu Fall". Jedes einzelne Wort müsse interpretiert werden.

Deswegen ist eine Übersetzung höchst individuell. Mehrere Übersetzungen eines Textes bedeuten auch mehrere Interpretationen. Beispiele ließen deutlich werden, was damit gemeint war.

Öser, selbst auch Buchautor, sieht die Begriffe "Echo, Schatten, Abbild oder Spiegel", in den Kontext mit der Übersetzung gesetzt, negativ. Er mag die Tätigkeit des Übersetzens lieber als Chance zur eigenen Gestaltung erkennen. Mit Hegel gesprochen erkennt Öser die "Gestalt der Selbstentäußerung des Geistes".

Herbert Schnierle-Lutz stimmte zu, weil auch er die Übersetzung, neben all dem handwerklichen Geschick, hauptsächlich als Kunst erkenne. "Manche Kritik bewertete die Übersetzung schon besser als das Original", so Schnierle-Lutz.

Öser betonte, dass ein Übersetzer nicht alles tun und lassen kann, wonach ihm zumute wäre. Vertraglich ist festgeschrieben, dass nichts hinzugefügt oder weggelassen werden darf, was der Autor geschrieben hat. Und dennoch: "Alles, was wir tun, ist hinzufügen – alles, was wir tun, ist weglassen".

Mehr als vier bis fünf Aufträge im Jahr sind aus Zeitgründen nicht machbar. Zuletzt hat Öser 3000 Seiten Mark Twain übersetzt. Ein solcher "Lebensabschnittspartner" begleite ihn dann die ganze Zeitspanne. Tag und Nacht. Eben wie in einer persönlichen Beziehung. Mit all der Liebe, aber auch dem Hass, der Abscheu und manchem Widerstand. Es könne schon auch einmal sein, dass sich der Übersetzer wie ein Fließbandarbeiter vorkommt, angesichts der Masse vorgegebener Texte und Worte. Manches mal "muss man sich selbst klar werden, was man da treibt – und manchmal ist es mir selbst nicht klar", verriet Öser augenzwinkernd.

Eine glasklare Ausdrucksweise

Im museumseigenen Saal Schüz wurde das Schaffen des Stiftungspreisträgers insbesondere bei seinen Lesungen offenbar. Zwei Buchauszüge und drei Gedichte motivierten die Zuhörenden zu Beifall.

Der Vorlesende, das merkte man deutlich, setzte sich sowohl in die Person der Romanfiguren als auch in die Psyche der Schreibenden hinein; identifizierte sich mit diesen und den Geschichten. Immer, beispielweise bei der Lesung des Traktates "Die Welt ist alles, was der Fall ist" oder bei Maeve Brennans Geschichten einer Ehe, Mr. und Mrs. Derdon, bestach Hans-Christian Öser durch seine glasklare Ausdrucksweise, die außergewöhnliche Redegewandtheit, verbunden mit einer einzigartigen Tonalität in einer beeindruckenden Stimme.

"Gedanken sind gewisslich wahr und sind wie Dinge wunderbar.... Gedanken sind die wahren Dinge – aus denen Freud und alles Leid entspringe". Dieses von Öser übersetzte Gedicht von Thomas Traherne (17. Jahrhundert) war ein Höhepunkt einer aufklärenden, interessanten und sehr kurzweiligen Kulturveranstaltung.