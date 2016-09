Calw CDU will Wiesen im Kreis Calw zum Erblühen bringen

Denn die Christdemokraten wollen flächendeckend Blumen aussäen, um emotional auf die kleine Landesgartenschau 2017 in Bad Herrenalb einzustimmen – aber auch, um einem ökologischen Anspruch gerecht zu werden. Und nicht zuletzt, um den Menschen in Bad Herrenalb, die dieser Tage mit einem Wechsel in den Landkreis Karlsruhe liebäugeln, zu verdeutlichen: Ihr gehört zu uns. In den Kreis Calw. Als "Familienmitglieder", wie Fraktionsvorsitzender Großmann betonte.

Helfen sollen dabei größere Mengen Saatmischungen. Und natürlich Kommunen und Einrichtungen im Kreis.

Einen entsprechenden Antrag legten Großmann und sein Fraktionskollege Klaus Mack, Bürgermeister von Bad Wildbad, Anfang der Woche Landrat Helmut Rieger vor. In der Sitzung des Kreistags am 24. Oktober soll darüber diskutiert werden.