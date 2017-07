Calw CDU-Gruppe wählt Caspary zum Chef

Nordschwarzwald. Daniel Caspary (41) ist neuer Vorsitzender der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament. Der CDU-Europaabgeordnete aus Nordbaden, der seit 2004 im Europäischen Parlament arbeitet, wurde von den Abgeordneten von CDU und CSU in sein neues Amt gewählt. Caspary tritt die Nachfolge von Herbert Reul an, der in das Amt des Innenministers der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen wechselte. Bereits seit 2009 ist Caspary handelspolitischer Sprecher (Koordinator) der christdemokratischen EVP-Fraktion und seit 2014 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Gruppe in Brüssel und Straßburg. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Wir müssen mit Leidenschaft und kühlem Kopf die Aufgaben erledigen, die uns Europa stellt", sagte Caspary nach seiner Wahl. "Sicherung des Euro, Bekämpfung des Terrorismus, Bewältigung der Migration, und die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit Europas im internationalen Handel. Sicherheit und Wohlstand für alle – das sollte uns auch Auftrag für Europa sein."