Calw Calwer Studenten brechen selten ab

"Am häufigsten scheitern Studierende an den hohen Anforderungen ihres Studiums", führt Désiré aus. Das habe die Studie des DZHW ergeben. Darüber hinaus fehle es den jungen Menschen häufig an Motivation, viele würden auch den Praxisbezug im Studium vermissen. Am Hochschulstandort Calw achte man deshalb "bereits bei der Zulassung darauf, dass Bewerber nicht nur die für den jeweiligen Studiengang erforderlichen Qualifikationen besitzen, sondern auch motiviert sind, diesen erfolgreich zu Ende zu bringen", so die Pressereferentin. Eignung und Motivation würden in einem persönlichen Gespräch mit dem Bewerber überprüft.

Statt Vorlesungen Fünf-Wochen-Blöcke

Und: "Unsere Studiengänge sind an den Bedürfnissen des Arbeitsmarktes ausgerichtet. In Praxisprojekten erwerben die Studierenden genau die Kompetenzen, die sie später im Beruf brauchen."

Um die Abbrecherquote niedrig zu halten, setzt die SRH zudem auf aktivierende Lehr- und Lernmethoden. Ab Oktober 2017 werde dabei ein neuer Ansatz verfolgt werden, verrät Désiré. Statt klassischer Vorlesungen seien themenzentrierte Fünf-Wochen-Blöcke geplant, in denen die Studenten sich intensiv mit praxisnahen Aufgaben beschäftigen. So sollen sie lernen, eigenverantwortlich zu arbeiten und sich zu organisieren. "Die Möglichkeit, sich auf dieser Basis ganz auf ein Themengebiet zu konzentrieren, ist motivationssteigernd", so die Pressereferentin.

Und wenn ein Student aber trotzdem kurz vor dem Abbruch steht? Dann greife ein Betreuungskonzept, das unter anderem "ein Mentorensystem für alle Studierende und individuelle Coaching-Angebote bei Bedarf" enthalte, erläutert Désiré. "Jedem Studierenden wird zu Beginn des Studiums ein persönlicher Mentor zugewiesen. Dieser steht für die Dauer des gesamten Studiums als Ansprechpartner bei Fragen und Problemen zur Verfügung." Außerdem erhielten die Studenten regelmäßig Rückmeldung zu ihren Leistungen. Nicht zuletzt ermögliche das Studium in kleinen Gruppen eine Betreuung schon während der Veranstaltungen, was vor allem leistungsschwachen Studierenden zugutekomme.

Wenn das mal keine Hausnummer ist: Die Abbrecherquote der Bachelorstudierenden an der Calwer SRH Hochschule lag im vergangenen Jahr bei gerade einmal drei Prozent. Bundesweit gaben dagegen 30 Prozent der Studierenden ihr Studium auf. Doch wie lässt sich das erklären? Böse Zungen könnten behaupten, es habe mit dem finanziellen Interesse der SRH zu tun – schließlich verdiene die private Hochschule mit Studiengebühren ihr Geld. Und nur eine kostenpflichtige Schule, die auch Erfolg verspreche, gelte als attraktiv. Tatsächlich wird umgekehrt ein Schuh daraus. Leistungen kosten schließlich Geld. Wie eine Betreuung durch Lehrkräfte oder Arbeit in Kleingruppen statt in überfüllten Hörsälen. Diese Lehre sollte auch vom Staat gezogen werden. Damit nicht nur jene, die es sich leisten können, in den Genuss solcher Bildungsmöglichkeiten kommen.