Calw Calwer Sportler bestehen Dan-Prüfung

Von Poomsae (Bewegungsabläufe von Kampftechniken), Ilbo-Taeryon (Sparrings-Übungsabläufe), über Bruchtests bis zur Selbstverteidigung wurde alles überzeugend und mit Kampfgeist vorgeführt und dargestellt, sodass beide nach erfolgreichem Abschluss der Prüfung voller Stolz ihre Dan-Diplome in Empfang nehmen durften.

Doch die beiden Nachwuchs-Sportler sind nicht nur Schützlinge von Wolfgang Rentschler, sie engagieren sich seit geraumer Zeit selbst im Training der Taekwondo-Abteilung des TSV Calw und geben so ihr eigenes Wissen an den Nachwuchs weiter. Die beiden bilden zusammen mit C-Lizenz-Trainer Fabio Rodrigues und Ivan Lomovic die nächste Generation an Übungsleitern, die die Abteilung langsam heranzieht.