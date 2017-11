Calw "Calwer Gsälz" besteht vor allem aus Quitte

"Pro Durchgang in unserem Kocher erzeugen wir 100 Gläser", fasste Raisch zusammen. Von Hand wird das Gelee in die 250 Gramm fassenden Gläser gefüllt und etikettiert. Von der Premiere im vergangenen Jahr stellte Raisch 1600 Gläser her. "Die Idee fand ordentlich Zuspruch und eine hohe Nachfrage", resümierte der Bäckermeister. Bevor allerdings das diesjährige "Calwer Gsälz" in die Filialen der Bäckerei kommt, ist es zunächst nur auf dem Weihnachtsmarkt am Wochenende in Calw erhältlich. Und zwar an der Info-Hütte der Organisatoren und Stadtverwaltung.