Calw Calw legt sich mächtig ins Zeug

Calw (hjh). 15 geführte Unternehmungen gab es: auf den Spuren von Hermann Hesse, die Entstehungsgeschichte der Hirsauer Aureliuskirche, der Calwer Friedhof und seine Grabsteine als Spiegelbild der Stadtgeschichte, auf Spurensuche im Calwer Stadtgarten und Wald lauteten beispielsweise die Themen. Rudolf Weisz hatte sich des Themas Denkmalpflege und Städtebau in Calw angenommen. Er erläuterte, wie ein Bauvorhaben, sei es ein Neu- oder Umbau, in einem historischen Altstadt-Ambiente wie in Calw denkmalschutzgerecht formal angepasst und funktional befriedigend ausgeführt werden kann. Wie der Experte erläuterte, gibt es dazu in der Stadt Calw gute bis schlechte Beispiele aus jüngster Zeit.