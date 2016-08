Calw "Calw ist das, was Du daraus machst"

Calw. Was man aus Calw machen kann, das haben Studierende des Bachelor-Studiengangs Medien- und Kommunikationsmanagement an der SRH Hochschule Calw unter die Lupe genommen, als sie sich darüber Gedanken machten, wie man Kollegen das Leben in der Stadt schmackhaft machen kann. Hintergrund ist die Tatsache, dass rückwirkend ab 1. August alle Studenten, die sich mit Hauptwohnsitz in Calw anmelden, von der Stadt ein Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Euro bekommen. Sie müssen sich nur mit ihrem Personalausweis und ihrer Immatrikulationsbescheinigung sowie dem Namen und der Anschrift des Vermieters ans Bürgeramt wenden.

Mit einem Prüfsiegel versehen

Damit sich das herum spricht haben Sahra Amini, Katrin Kempter, Jasmine Löttker, Judica Sauer und Kim Schubert einen Flyer und Plakate ausgearbeitet, mit denen dargestellt werden soll, wie lohnenswert ein Studium hier ist. Shopping, Hotrod-Ausfahrt, Grillen auf der Hochschuldachterasse, Lernen im Eiscafé oder im Brauhaus, Federball- und Volleyball-Spielen im Monbachtal und anderes mehr, das haben die Genannten mit dem Siegel "Von Studenten geprüft" versehen. Im Blick hatten sie, was man mit den 100 Euro von der Stadt anfangen kann. Bei ihrem Projekt im Modul "Mediengestaltung" wurden sie von Eva-Maria Waas angeleitet.