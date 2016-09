Calw Calw einfach in die Alpen versetzt

OB Ralf Eggert begrüßte die Gäste aus dem Tessin, die im Rahmen eines zweitägigen Ausflugs gekommen waren. "Collina d’Oro ist glücklich, in jedem Jahr die Freundschaft mit der schönen Stadt Calw erneuern zu können. Für uns ist es immer eine Freude, unsere Partnerschaft im Zeichen der Erinnerung an Hermann Hesse zu verstärken", unterstrich die Schweizerin Maura Bentoglio im Auftrag von Bürgermeisterin Sabrina Romelli. Sie erinnerte an das stimmungsvolle Konzert im Jahr 2014, das damals die Stadtkapelle aus Collina d´Oro in Calw gestaltet hatte.

"Das Alphorn ist unser Nationalinstrument, da bestehen wir darauf", unterstrich Dirigent Marco Fässler neben der ausgebreiteten Schweizer Fahne. "Die Bläser haben auch bei der Eröffnungsfeier des Gotthard-Basis-Tunnels gespielt. Damals waren es 57 Akteure, genauso viele wie die 57 Kilometer des längsten Eisenbahntunnels der Welt", hob er hervor. Er verkürze mit seinen Hochgeschwindigkeitszügen, die hier fahren könnten, auch die Entfernung zwischen der Hesse-Stadt und Collina d’Oro.

Was die große Kapelle mit ihren typischen Schweizer Blasinstrumenten dann unter der Leitung von Dirigent Marco Fässler zu Gehör brachte, war ein wahrer Ohren- schmaus.

Oft melancholisch

Unter den eher langsam gespielten, oft melancholisch anmutenden Melodien befand sich auch eine Hommage an den Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell, die nach einer Komposition von Gioacchino Rossini gestaltet war. Ein besonderer Höhepunkt war der schmissige Alphornmarsch, mit dem die Schweizer auch schon einen hochkarätigen Wettbewerb gewonnen haben.

Für einige Besucher war es reizvoll, dass sie von den Alphornbläsern zum Blasen auf ihren Instrumenten eingeladen wurden. Es zeigte sich, dass es schwierig ist, einen einigermaßen ordentlichen Ton zu erzeugen. Immerhin konnte OB Ralf Eggert die Ehre Calws retten, indem er einem dieser Rieseninstrumente einen "brauchbaren" Ton entlockte. Nach dem Konzert wurden die Gäste aus dem Tessin zu einem Abendessen in die Schönbuchbrauerei eingeladen.