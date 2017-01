Calw Calw der ideale Standort fürs KSK

Calw. Wobei das nicht bedeuten muss, dass der Brigadegeneral dauerhaft hierbleiben wird. In seiner Ansprache beim dritten derartigen Ereignis unter seiner Regie wollte am Dienstagabend ein sichtlich aufgeräumter Chef der Eliteeinheit der Bundeswehr nämlich keine Wetten dazu annehmen, dass es auch noch einen fünften Jahresempfang beim KSK mit ihm geben wird. Was nur seine Funktion als Gastgeber betreffen dürfte. Im Kommando Spezialkräfte, so kündigte er an, gibt es auch in diesem Jahr zwar Umstrukturierungsmaßnahmen. Aber es bleibt auf jeden Fall hier: "Calw ist für uns der ideale Standort", unterstrich Baehr.

Hoher Anspruch an sich selbst und ein gewisser Auftrag

Über die Vergangenheit und die Zukunft wollte der General sprechen. In der gewohnten Kürze, wegen derer so viele Gäste gerne zum KSK-Empfang kommen würden. Die Vergangenheit: Das war zunächst der Blick zurück auf das Jahr 2016, in dem diese Truppe 20-jährigens Bestehen feierte. Wie Baehr betonte, hätte er zum Festakt im Ludwigsburger Schloss am liebsten auch alle Gäste beim jetzigen Neujahrsempfang eingeladen. Aber dann hätten dort in Sachen Sicherheit ganz andere Regeln gegolten und die Bundeswehr wäre nicht mehr Herr des Verfahrens gewesen.