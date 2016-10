Calw Calw bekommt Vesperkirche

Calw. Calw soll im kommenden Jahr die erste Vesperkirche bekommen. Das gaben am Mittwoch Vertreter von Kirche und der Erlacher Höhe bekannt. Zehn Tage lang, vom 7. bis 16. März 2017, wollen die Verantwortlichen ganz Calw in der Stadtkirche an einem Tisch versammeln. Es soll sich dabei nicht um eine Armenspeisung handeln, die Vesperkirche soll vielmehr Menschen aus allen Schichten zusammenbringen.