Calw Buskosten steigen – Eltern ärgern sich

Viele Eltern wiederum sind mit diesem Beschluss nicht sonderlich zufrieden. Einige machten auf unserer Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Calw" ihrem Ärger Luft. "Na toll, macht dann bei zwei schulpflichtigen Kindern fast 100 Euro pro Monat!", schreibt zum Beispiel Manu L. "Und das bei der schlechten Busverbindung hier in unserem Ort, wo nur zur ersten und zur zweiten Schulstunde ein Bus fährt und dann keiner mehr." Und weiter: "Zum Schulschluss fährt erst ab der fünften Schulstunde ein Bus, wer nach der vierten Stunde mal aus hat, hat eben Pech gehabt und muss eine Stunde warten."

Auch Dan K. ärgert sich über die Erhöhung – und reagiert mit beißendem Sarkasmus: "Ich zahle gerne mehr dafür, dass ich meinen Sohn zwei bis drei Mal die Woche mit dem Auto in Calw abholen muss", ätzt er. "Die Busverbindungen sind nicht alltagstauglich getaktet. Calw ist auch da einfach nur noch schlecht."

"Unter aller Sau ist das", meint Savas R., während Karin H. die Bedingungen bemängelt, unter denen die Schüler transportiert werden. Sie schreibt: "Bekommen die Schüler dann auch jeder einen moderaten Sitzplatz oder wird weiter reingepresst was reingeht?" Und Dieter B. höhnt: "Danke Landratsamt, braucht Herr Riegger mehr Geld für seine Bahn? Zum Glück habe ich nur noch ein Kind in der Schule."

Erhöhung kann für mehr Verkehr sorgen

Die regelmäßige Erhöhung der Fahrkartenpreise könnte mittelfristig übrigens nicht nur für Ärger sorgen. Sondern auch für mehr Verkehr. Denn Busfahren scheint rein rechnerisch mittlerweile teurer zu sein, als den Nachwuchs mit dem eigenen Auto zur Schule zu bringen.

Ein einfaches Rechenbeispiel macht das deutlich: So kostet eine Schülermonatskarte von Stammheim nach Calw derzeit 48 Euro. Eine Autofahrt vom äußersten Winkel Stammheims zum Hermann Hesse-Gymnasium ist mit Hin- und Rückweg 11,4 Kilometer lang.

Bei einem Benzinpreis von 1,35 Euro, einem Durchschnittsverbrauch von sieben Litern pro 100 Kilometern und durchschnittlich 20 Tagen pro Monat, an denen ein Kind zur Schule muss, entstehen Kosten von rund 21,55 Euro monatlich – weniger als die Hälfte der Busgebühren. Und entsprechend nochmals deutlich weniger, wenn sogar zwei Kinder zur selben Schule gehen.

Eine Rechnung, die natürlich nur rein theoretisch aufgeht. Die Kosten pro gefahrenem Kilometer beschränken sich schließlich nicht allein auf den verfahrenen Kraftstoff; auch Verschleiß von Reifen oder Bremsen sowie Wartungsarbeiten schlagen zu Buche, wenn mehr gefahren wird.

So mancher könnte sich aber dennoch dazu hinreißen lassen, die Spritkosten allein sprechen zu lassen. Für einige Schulen hätte das unschöne Folgen. Beispielsweise am Hermann Hesse-Gymnasium, dessen Eingang an einer recht steilen Straße liegt, entstehen bereits heute zum Teil unübersichtliche Verkehrsverhältnisse, wenn einige Eltern ihre Kinder durch den Strom von Hunderten Schülern vor der Tür abliefern wollen. Ein Zustand, der durch steigende Fahrkartenpreise wohl nicht besser werden dürfte.

Busfahren für Schüler wird nächstes Jahr teurer. Eine Erhöhung, die sich zwischen einem und 2,50 Euro pro Monat und Fahrkarte bewegt. "Na und?", werden viele Menschen nun sagen – scheint die Steigerung doch gering zu sein. Ein Argument, das greifen könnte. Wäre da nicht die Tatsache, dass es bei Teilen der Elternschaft seit Jahren brodelt. Überfüllt wirkende Busse, schlechte Verbindungen in manche Orte und lange Wartezeiten an Haltestellen – sollte der Unterricht früher enden – sorgen für Ärger. Da verwundert es kaum, dass auch eine leichte Preiserhöhung nicht auf Verständnis stößt. Schon gar nicht, wenn der Kreistag diese allein den Eltern aufbürdet. Besser wäre wohl eine Kostenbeteiligung gewesen. Diese hätte, zumindest symbolisch, klar gemacht: Familien werden unterstützt. Was der Kreistag beschlossen hat, war dagegen schlicht das falsche Signal.