Calw Burgen und Schlössern auf der Spur

Archäologe forscht zwei Jahre lang vor Ort

Die Idee für dieses auf vier Jahre ausgelegte Projekt kommt von Kreisarchivar Martin Frieß. "Die Menge an Burgen und Schlösser im Landkreis ist ungewöhnlich hoch", sagt er. Die Ergebnisse sollen in einem Buch zusammengetragen werden. Eine digitale Form werde es auch geben. Wie genau die aussehe, stehe noch nicht fest, erklärt der Kreisarchivar. Eine entscheidende Rolle an diesem Projekt spielt der freiberufliche Archäologe Christoph Morrissey. Der Wissenschaftler macht sich die nächsten beiden Jahre auf Spurensuche. Er möchte durch Erhebungen vor Ort herausfinden, wo eventuell Burger oder Schlösser gestanden haben könnten. "Unser Anspruch ist es, die Burgen vollständig zu erfassen", sagt Morrissey. Daraus sollen auch Erkenntnisse über das Leben der Menschen im Mittelalter gewonnen werden. Zudem möchte er das Gelände vermessen und Pläne der Burgen erstellen. "Ich will unabhängig, ohne Datensätze, an das Projekt herangehen", so der Archäologe. Mit eingebunden in das Projekt ist auch Folke Damminger vom Landesamt für Denkmalpflege. Aus dessen Literaturarchiv können die Verantwortlichen unter anderem Grabungsdokumentationen, archäologische Erkenntnisse, Vermessungspläne und Luftbildfotos entnehmen. Morrissey und Damminger betonen, dass beide Seiten von der Zusammenarbeit profitieren. Denn Morrisseys Erkenntnisse sind später auch für die Denkmalpflege zugänglich.

Sehr wichtig sei die Beteiligung der Bevölkerung am Projekt, sind sich die Akteure eining. Sie rufen auf, Infomaterial, Fotos, Zeichnungen, Literatur und Pläne ihnen zukommen zu lassen. Auch Sagen, die sich um die Burgen ranken, sollen gesammelt werden. Deshalb ist für Mittwoch, 23. November, eine Auftaktveranstaltung im Landratsamt geplant. Interessierte, die sich am Projekt beteiligen wollen, erhalten dort weitere Informationen.