Calw Bundeswehr-Feldjäger regeln nach Unfall Verkehr

Sowohl die 75-Jährige als auch die 78-Jährige wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Zwei Krankenwagen, eine Polizeistreife und zwei Feldjäger der Bundeswehr waren vor Ort. Gegen 19.50 Uhr war die Unfallstelle geräumt und der Verkehr rollte wieder wie gewohnt.

An den drei am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von 12 000 Euro.