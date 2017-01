Calw Bürgeraktion demonstriert gegen Nabu

Kreis Calw/Stuttgart. Die Bürgeraktion stört sich an der Klage des Naturschutzbundes, Landesverband Baden-Württemberg gegen die Reaktivierung der Calwer Schwarzwaldbahn (wir haben berichtet). Argument des Nabu ist der Schutz der Fledermäuse. Dagegen will die Bürgeraktion mit der Demo am Freitag, 13. Januar, 14 Uhr 30 Minuten lang in der Tübinger Straße in Stuttgart Mitte ein Zeichen setzen. Als Begründung in einem von der Bürgeraktion gestreuten Flyer heißt es unter anderem: "Der Nabu erhebt den Fledermausschutz zu solch einem hohen Gut, dass dadurch die Reaktivierung einer wichtigen Eisenbahnstrecke (Württembergische Schwarzwaldbahn Stuttgart – Calw) behindert, verzögert oder verunmöglicht wird."