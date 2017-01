Calw Buchwald ruft zur Gemeinsamkeit auf

Verbesserungen beim Internet

Ein Wermutstropfen sei indes die Aufhebung der Werkrealschule. An positiven Aspekten hob der Bürgermeister die Verbesserung der Internetversorgung, die Ortskernsanierung, das Gewerbegebiet sowie Nah- und Gesundheitsversorgung hervor. Das seien entscheidende Themen, die zudem in den Haushaltsberatungen Niederschlag finden. "Wie bei der Gewerbeschau sollten alle gemeinsam an der Weiterentwicklung unserer Gemeinde mitwirken und wir dürfen nicht auf scheinbare Alternative hereinfallen", sagte Buchwald.

Sowohl der Männergesangverein Frohsinn Neuweiler, als auch die Tanzgruppen des ortsansässigen Schwarzwaldvereins gestalteten das Rahmenprogramm des Neujahrsempfangs, bei dem außerdem erfolgreiche Sportler ausgezeichnet wurden.

"Die Schauspielkunst ist ein wichtiger kultureller Beitrag und für sein 40-jähriges Engagement auf der Bühne ehren wir Helmut Wurster", würdigte Buchwald die Leistung des Ensemblemitglieds im "Biesmuggatheater" der Spielvereinigung Berneck/Zwerenberg.

Medaillen für erfolgreiche Sportler

Mit Medaille und Urkunde zollte Bürgermeister Martin Buchwald erfolgreichen Sportlern Anerkennung. Namhafte Platzierungen in nationalen und internationalen Wettbewerben erzielten vom SV Agenbach Erik Bergeron, Gloria, Jason, Limana und Mattea Grieshaber, Hannah Schumacher, Anika Wolf und Eva Wolf. Bei den württembergischen Meisterschaften waren die Fußball C-Mädchen der Spvgg Berneck/Zwerenberg erfolgreich und bei der Sportschützengilde Neuweiler machten die Geschwister Gregor und Melanie Stabel dem Verein alle Ehre. Als Mitglieder in auswärtigen Vereinen wurden darüber hinaus Sabine Bittmann, Nadine Rothfuß, Dominik Singer und Petrick Hammann für ihre Leistungen geehrt.