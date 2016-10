Calw Brenzmedaille fürs Ehepaar Dauner

Hauskreisreferent Markus Munzinger von den Missionarischen Diensten zeigt, welche Rolle Gastfreundschaft in der Bibel eingenommen hat. Dass der Gott der Bibel den Umgang mit Fremdlingen zu einer religiösen Pflicht für die Israeliten macht, weil sie selbst Fremde in Ägypten waren, erklärt er. Jesus selbst pflegte Gastfreundschaft als Lebensstil. Er musste Gast sein, weil er kein eigenes Haus besessen hat.

So lud er sich zum Beispiel bei dem Zöllner Zachäus ein. In der Begegnung mit Jesus änderte dieser sein Leben. Gastfreundschaft zu üben, gehörte auch in den ersten Gemeinden wie selbstverständlich dazu.

"Gasthaus und Bethaus gehören zusammen", führte Diakon Munzinger aus. Der Referent schlug den Bogen in die heutige Gemeindearbeit und zeigte den Wert einer "gastfreundlichen Gemeinde". Dies erschöpfe sich nicht in Programmen, sondern gehöre zu den Wesensäußerungen der Gemeinde und der Christen.

Im Rahmen des Bezirkshauskreistreffens wurden das Ehepaar Elisabeth und Heinz Dauner und der Vorbereitungskreis dieser Treffen verabschiedet.

Höchste Auszeichnung

Dekan Hartmann dankte dem Ehepaar für die 30 Jahre Leitung des Bezirksvorbereitungsteams der Hauskreistreffen. Gekrönt wurde diese ehrenamtliche Tätigkeit durch die höchste Auszeichnung, die die Evangelische Landeskirche zu vergeben hat, die Brenzmedaille. Seine Laudatio hatte Dekan Hartmann mit Luthers Vorrede zur Deutschen Messe begonnen, in der Reformator drei Weisen des Gottesdienstes skizziert – den Lateinischen Gottesdienst, die Deutsche Messe und das Treffen in den Häusern. Luther selbst hat diese dritte Weise des Gottesdienstes nicht gemocht, weil er den Eindruck hatte, "er hat dazu die Leute nicht".

"Wir haben die Leute", betonte Hartmann. Er hob die Wichtigkeit der Hauskreise für die Gemeinden hervor. Und er warb gleichzeitig für die Vernetzung der Hauskreise untereinander und in den Gemeinden.