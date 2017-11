Calw Brauhaus fährt Gäste nach Hause

Calw. Ausgedacht hat sich diesen Marketing-Gag Nunzio Chiumenti. Er leitet die Schönbuch Betriebs GmbH, die wiederum die Brauhäuser der Schönbuch Braumanufaktur in Calw, Böblingen und Stuttgart betreibt. Und im Autohaus Weeber (Marken VW, Audi, Skoda, Seat) mit Standorten in Calw, Herrenberg, Weil der Stadt sowie Leonberg hat er schnell einen Partner gefunden. "Wir arbeiten schon längere Zeit zusammen", sagt Chiumenti und es sei nicht die erste gemeinsame Aktion.

Mit dem Ordnungsamt musste alles genau abgestimmt werden

Die Umsetzung, die auf Calw beschränkt ist, sei gar nicht so einfach gewesen. Denn es musste alles fein säuberlich mit dem städtischen Ordnungsamt geregelt werden. Vor allem bedurfte es einer Abstimmung mit den örtlichen Taxiunternehmen, denen dadurch keine Konkurrenz entstehen soll. So ist die Aktion auf Freitag und Samstag beschränkt und endet am 31. Januar 2018.