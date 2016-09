Calw Brand: Alte Baumwollspinnerei in Flammen

Um 3.15 Uhr wurden Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Einsatz in die ehemalige Baumwollspinnerei alarmiert. Im hinteren Teil des Gebäudekomplexes stand ein Dachstuhl in Flammen.

Mit einem Großaufgebot waren die Feuerwehren aus Calw, Bad Teinach-Zavelstein und Schömberg in dem Gewerbepark bei Kenntheim im Einsatz. Zwei Drehleitern unternahmen aus der Luft den Löschangriff, zumal das Gebäude in zweiter Reihe von der Zufahrt aus und am Waldrand steht. Laut Feuerwehr ist der Brand seit 5.30 Uhr unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Die eingesetzten Kräfte belaufen sich auf 95 Feuerwehrleute mit 20 Fahrzeugen, das DRK war mit 14 Kräften und fünf Fahrzeugen vor Ort.